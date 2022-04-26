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بالصور رسالة الى محافظ القليوبية هل هذا البناء “بترخيص”ام “مخالف” بالقناطر الخيرية

بالصور رسالة الى محافظ القليوبية هل هذا البناء “بترخيص”ام “مخالف” بالقناطر الخيرية

انتشار ظاهرة البناء بنطاق الوحدة المحلية بباسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية والسؤال موجهه الي السيد معالي الوزير المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والسيد رئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية
هل هذه المباني لها ترخيص ام لا؟
حيث رصدت كاميرا جريدة التايم المصرية عده حالات بناء في اوقات متأخره من الليل يتسائلون من وجود ترخيص من عدمه

وهل القانون يطبق علي الجميع ام الطبقة الكادحة فقط وهذه رسالة حيث بعث مجموعة كبيرة من المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بباسوس بعده شكاوى الى جريدة التايم المصرية يطالبون بالمساواة.

 

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