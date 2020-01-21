محمود الخطيب يسعى لزيادة الحضور الجماهيري إلى 15 ألفا بلقاء النجم

كتب ضياء درويش

يسعى مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإقناع الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال أفريقيا.

وترغب الإدارة الحمراء في رفع عدد الجماهير الحاضرة إلى 15 ألف متفرج بدلًا من 10 آلاف متفرج، نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الأهلي فيها لجماهيره بكثافة من أجل تحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل.

وكان النادي الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره النجم الساحلي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر من جانب النادي الأهلي 9800 مشجع بينما يحصل نادي النجم الساحلي على 200 تذكرة.

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