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وكيل وزارةالتربيةوالتعليم بالبحر الأحمر فى زيارة لمستشفى الغردقة العام

وكيل وزارةالتربيةوالتعليم بالبحر الأحمر فى زيارة لمستشفى الغردقة العام

البحر الاحمر/ أيمن بحر

تم عمل برتوكول مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ومديرية الصحة

حيث قامت إدارة الغردقة التعليمية بعمل مبادرة من أسمي ؤأروع المبادرات
وهى إسعاد كل مريض من ابناء مصر الحبيبة
والوقوف بجانبهم معنوياً
لتحقيق الطاقة الإيجابية للمرضى وحتى يشعروا أنهم ليس بمفردهم ولكننا نحن معهم وبجانبهم

يأتي ذلك بقيادة وحضور السيد الأستاذ الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

والأستاذ الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

الدكتور أحمد محمد حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية
ولفيف من قيادات مديرية الصحة
الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة و
الدكتور عمرو عادل. وكيل مديرية الصحة
والدكتور كريم الشبراوى مدير عام. مستشفى الغردقة العام

والأستاذ نسيم رزق الله والأستاذ عبد الناصر ناجى أعضاء مجلس امناءإدارة الغردقة التعليمية

حيث حضر من قيادات التربية والتعليم
الأستاذ. محمد مسلم مدير إدارة الخدمات التربوية

الأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء

والأستاذ ياسر حراجي رئيس قسم الخدمات بالادارة

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