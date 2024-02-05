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بالصور .. ضبط سيارة نقل بها مواد غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

بالصور .. ضبط سيارة نقل بها مواد غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية 

كتب/ حاتم الديب

بناء على تعليمات معالي الوزير الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه وتعليمات معالي محافظ القليوبيه اللواء/ عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات
الاستاذ / عيد عبدالله أبوزيد مدير مديريه التموين و التجارة الداخلية بالقليوبيه
والاستاذه / منال إحسان وكيلة مديريه تموين القليوبية
بتشديد الرقابة على كافة الانشطة التجارية وخاصة السلع الغذائية منعا للاحتكار
تشكلت يوم الاثنين الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ حملة لادارة التجارة الداخلية والتعاون الاستهلاكي بالمديرية اسفرت عن الاتي :-
ضبط سيارة محملة بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها
وقد تم التحفظ على السيارة والسلع الغذائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
وفيما يلي المضبوطات التى تم ضبطها :-
عدد ١١١ كرتونة زيت طعام كل كرتونة ١٢ زجاجه باجمالي
١,٣٣٢ لتر زيت طعام
عدد ٥٤ باكتة سكر الباكته ١٠ اكياس باجمالي
٥٤٠ كيلو سكر

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