بالصور .. ضبط سيارة نقل بها مواد غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية
كتب/ حاتم الديب
بناء على تعليمات معالي الوزير الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه وتعليمات معالي محافظ القليوبيه اللواء/ عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات
الاستاذ / عيد عبدالله أبوزيد مدير مديريه التموين و التجارة الداخلية بالقليوبيه
والاستاذه / منال إحسان وكيلة مديريه تموين القليوبية
بتشديد الرقابة على كافة الانشطة التجارية وخاصة السلع الغذائية منعا للاحتكار
تشكلت يوم الاثنين الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ حملة لادارة التجارة الداخلية والتعاون الاستهلاكي بالمديرية اسفرت عن الاتي :-
ضبط سيارة محملة بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها
وقد تم التحفظ على السيارة والسلع الغذائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
وفيما يلي المضبوطات التى تم ضبطها :-
عدد ١١١ كرتونة زيت طعام كل كرتونة ١٢ زجاجه باجمالي
١,٣٣٢ لتر زيت طعام
عدد ٥٤ باكتة سكر الباكته ١٠ اكياس باجمالي
٥٤٠ كيلو سكر