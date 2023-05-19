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عائشة طارق درويش تفوز بالحزام الأصفر في إختبارات الكاراتيه

عائشة طارق درويش تفوز بالحزام الأصفر في إختبارات الكاراتيه

كتب: إسلام عبد الرحيم

أجريت منذ لحظات اختبارات ترقي الأحزمة لفريق الكاراتية بمركز شباب باسوس تحت إشراف نخبة من المختبرين بالاتحاد المصري للكاراتية .

وقام الكابتن أكرم رسلان المدير الفني للفريق بتقديم عدد كبير من النشئ ذات الكفاءة والقدرة على الإبداع بتقديم اروع حركات الكاتا .

ونال اداء اللاعبين استحسان الحضور ومن بينهم عائشة طارق درويش نجلة رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين والتي أكد المختبرين أنها من افضل اللاعبين بالحزام الاصفر.

ومن جانبهم قدم اهالي اللاعبين الشكر لمجلس الادارة بالمركز برئاسة أحمد طنطاوي .

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