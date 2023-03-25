أصغر مذيع في مصر يكشف عن أول استخدام للفانوس في العصر الفاطمي

[icon name=”pen-to-square” prefix=”fas”] كتب خالد الدومة

كشف عمر عبدالرحمن، الملقب بالمذيع الصغير، عن حبه الكبير لمصر، حيث إنه يحب دائمًا أن يسمع جملة “مصر أم الدنيا”، مشددًا على أن مصر من أجمل البلاد في الدنيا والعالم.

وأوضح “عبدالرحمن” خلال تقديمه برنامج “عمر والنجوم”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم السبت، أن رمضان في مصر مميز بشكل كبير، من خلال بعض الطقوس التي تميز الشعب المصري عن غيره من شعوب العالم.

وأوضح أن مصر لديها تراث مميز خاصة في شهر رمضان واهتمام المصريين بالزينة والفوانيس التي تزين الشوارع في شهر رمضان، مشددا على أن الطقوس الرمضانية أصبحت جزء لا يتجزء من التراث الإسلامي المصري، وعادات لا يمكن الاستغناء عنها مهما مر الزمان.

وأشار إلى أن أول ظهور للفانوس كان في العصر الفاطمي مع الخليفة الفاطمي، حيث إنه كان يستخدمه في إنارة الطريق للخليفة، بالإضافة إلى ترديد الأغاني والاحتفالات بالشهر الكريم.

أصغر مذيع في مصر يبهر المشاهدين بأدائه

أعرب عمر عبدالرحمن، الملقب بالمذيع الصغير، عن سعادته بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا: “شهر رمضان فرصة حقيقة يجب اغتنامها بالتوبة والمغفرة وتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة الاستغفار”.

وأضاف “عبدالرحمن” خلال تقديمه برنامج “عمر والنجوم”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم السبت، عن أصغر المواهب المصرية في تلاوة القرآن ، قائلا: “معانا اليوم موهبة كبيرة في مجال الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم، ولديه قدرة على تقليد كبار القراء بحترافية عالية”.

وتابع: “ضيفنا لديه قدرة على تقليد كبار الشيوخ والقراء في مصر على رأسهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، بالإضافة إلى تقديمه الابتهالات بصوت النقشبندي”.

وأكد أن مصر كانت وما زالت دولة التلاوة، والأكثر نفوذا وتأثيرا بكل ما تنفرد بيه من بصمة خاصة في أداء القرآن الكريم بأصوات عزبة تهز القلوب، مشددا على ضرورة احتواء المواهب الصغيرة في تلاوة القرآن والأنشاد الدني لأنهم مستقبل مصر.

المنشد الصغير يكشف سر نجاحه في تقليد كبار الشيوخ والقراء

كشف الطفل أحمد رجب، عن سر تمكنه في تقليد كبار الشيوخ والقراء، موضحا انه منذ صغره وهو يفضل سماع القرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومصطفى إسماعيل عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “عمر والنجوم”، المُذاع عبر قناة “الحدث اليوم” اليوم السبت، أن تمكنه في تقليد كبار المشايخ ماهي إلا موهبة رزقه الله بها، متابعا: “بحاول احافظ على الموهبة دي في أني أنميها وحسن من أدائي الصوتي”.

وأعرب “رجب” عن عشقه للابتهالات والأدعية خاصة بصوت النقشبندي، مضيفا: “هؤلاء عظماء كانوا وما زالوا رموزا للتلاوة والانشاد في مصر والعالم فهم كنز الحقيقي لدولة التلاوة”.

وشدد المنشد الصغير، على أن تلاوة القرآن الكريم فوائد كثيرة، فهي تساعد على تحسين النفس وتهذيب الأخلاق، وتعزز الوعي الديني والروحاني، وتشجع على التفكر والتدبر في معاني الآيات القرآنية، وتعزز الاتصال بين الإنسان وربه.

ونوه إلى أن تلاوة القرآن الكريم من العلاجات النفسية والروحية المهمة، فهي تساعد على تخفيف الضغوط النفسية والتوتر، وتعالج بعض الأمراض النفسية، كما أنها تعمل على تحسين الذاكرة وتعزيز الانتباه والتركيز.

أصغر منشد في مصر يكشف عن حلمه لأول مرة

تحدث أحمد رجب، المنشد الصغير، أنه يحب تلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد منذ طفولته، حيث إنه كان يستمع إلى تلاوته وكان يقلده.

وأوضح “رجب”، خلال حواره مع برنامج “عمر والمواهب” المُذاع عبر شاشة “الحدث اليوم” اليوم السبت، أن تلاوة القرآن الكريم والإنشاد هي هواية لها منذ صغره بجانب الدراسة، حيث إنه متفوق دراسيًا في كافة المواد وهو الأن في الصف الأول الإعدادي، ويحلم بأن يكون طبيبًا، مضيفًا: “نبرة صوتي شبيهة بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في قراءة القرآن”.

ونوة بأنه حصد الكثير من الشهادات والتكريمات لحفظه القرآن الكريم، منوهًا بأن حصد مراكز متقدمة في مسابقة حفظ القرآن، مشددًا على أنه سيدرس التفسير وتجويد القرآن الكريم بعد الانتهاء من حفظه كاملًا، كما أن تلاوة القرآن ساعده في تدبر المعاني وتفوقه في فهم اللغة العربية.

وقام المنشد الصغير، بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وبعض الأناشيد للشيخ النقشبندي، معبرا عن سعادته الباغة لتقليده لهؤلاء العظماء.