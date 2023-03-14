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هل تعلم أن القدماء المصريين أو من عرفوا الأكسيل

هل تعلم أن القدماء المصريين أو من عرفوا الأكسيل .

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

برنامج الأكسيل هو برنامج حاسوبى يستخدم لإدارة البيانات والحسابات والتحليلات الإحصائية.
ولكن، هل كان لدى القدماء المصريين برنامج مشابه؟

على الرغم من عدم وجود برنامج الأكسيل في عصر الفراعنة ، إلا أنهم كانوا يستخدمون نظامًا مشابهًا لإدارة بياناتهم , فقد استخدموا نظامًا يسمى “التعداد” (Hieratic numerals) وهو نظام رقمى قديم يستخدم فى كتابة الأرقام .

كان التعداد يستخدم رسومًا لتمثيل الأعداد، حيث تُستخدَم خطوطٌ مائلة وأفقية وعُلْوِية لتشكيل أشكالٍ مختلفة تُعبِّر عن أرقام مختلفة. وكان هذا النظام يستخدَم فى تسجيل المؤشِّرات المالية والإحصائيات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، كان لديهم نظام آخر اسمه “Seked” وهو نظام قديم استخدَم فى قياس الميل المائل للأهرامات , فقط باستخدام هذا النظام , كان بإمكان المصريين حساب زوايا المثلثات التي تشكِّل جزءً من هذه التحف.

بشكل عام، كان لدى القدماء المصريين أساليب مبتكَرة في إدارة بياناتهِم وحساباتِهِم. فقط باستخْدَام التعدياد وSeked، استطاعوا إجراء حسابات دقيقة تُعبر عن قُطْعِ أَثْرية ضَخْمَة.
تم شرح لأقدم برنامج Excel فى التاريخ بمعبد الكرنك”، موضحا فيه المرشد السياحى، أن اللوحة تضم جداول لأسماء بعض الأعياد وغيرها من المناسبات التى احتفل بها المصريون بالخارج، في مصفوفات حسابية وكأنها جداول برنامج إكسيل الذى يعود لشركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات عالميًا

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