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حزب مصر اكتوبر: رضوى الشافعى مسؤل المرأة بقطاع وسط الدلتا

حزب مصر اكتوبر: رضوى الشافعى مسؤل المرأة بقطاع وسط الدلتا

السيد يوسف

أصدرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارًا بتعيين الصحفية رضوى الشافعي مسئولة المرأة بقطاع وسط الدلتا
ومن جانبها وجهت الشافعى الشكر للدكتورة جيهان مديخ رئيس الحزب والدكتور محمد بدران النائب الاول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب على هذة الثقة.

يذكر أن “رضوى الشافعى” كاتبة صحفية لدي جريدة الأهرام المصرية ، وعضو نقابة الصحفيين، وعضو مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، كما لها نشاط مميز فى العمل العام للمجتمع المدني والسياسي بالشارع القليوبي، وتحدي بشعبية كبيرة من المواطنين بمدينة بنها بصفة خاصة وعموم مدن وقرى المحافظة، بسبب العمل الخدمي العام الذي تنتهجه كأسلوب حياه.

وقالت الشافعى انها تتشرف بوجودها وسط كوكبة وقامات شبابية وسياسية داخل الحزب هدفهم خلق مناخ سياسى جيد يضيف للحياة السياسية الحزبية فى مصر وان يكون هناك تواجد قوى للحزب فى الشارع المصرى خلال الفترة القادمة ومشيرة الى أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة قوية للحزب وحراكا موسعا للحزب فى جميع انحاء محافظات ومدن الجمهورية لخدمة المواطنين ودعم خطط الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجدير بالذكر أن قطاع وسط الدلتا يشمل محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية

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