مؤتمر ” مستقبل إعداد المعلم فى ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة” بتربية حلوان
كتب: محمد صلاح
تعقد كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمى العشرون والدولى الثالث يومى 12-13 أكتوبر 2022، حيث يقام المؤتمر بقاعة مؤتمرات مجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان، تحت رعاية أ.د محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و أ.د رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم، و أ. د حسام رفاعى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و أ.د منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كما يتقدم بدور رئاسة المؤتمر أ.د حسام حمدى عبد الحميد عميد كلية التربية جامعة حلوان، ومقرر المؤتمر أ.د خالد مصطفى مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.وذلك يومى12-13 أكتوبر 2022.
كما يتضمن المؤتمر عدد من الجلسات العلمية حول قضايا وسياسات اعداد معلم المستقبل فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وعرض لتجارب محلية ودولية فى تطوير إعداد معلم المستقبل التنمية المهنية لمعلم المستقبل، ومستقبل مؤسسات اعداد المعلم فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.
بالإضافة الي ذلك يتضمن المؤتمر عدد من الورش التدريبية حول “النماذج ثلاثية الأبعاد ببرنامج Minecraft وطباعتها ب 3D Printer ، و الانتحال العلمى فى البحث الأكاديمى، و بحوث الفعل وتحسين الممارسات المهنية للمعلمين فى الثورات الصناعية، ورقمنة برنامج التدريب الميدانى، وتصميم الدروس المعززة والجولات الافتراضية بنطاق 360 بإستخدام ASSEMBLR، وتطبيقات انترنت الاشياء IOT فى التعليم، كما تعلن إدارة المؤتمر عن جائزة لأفضل رسالة ماجستير، ورسالة دكتوراه ترتبط بمحاور المؤتمر العلمى.