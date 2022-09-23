قاعة مؤتمرات الفيومى تشهد حفل تأبين السكران .
كتب -مسعد مجاهد
اليكم صور من حفل تأبين رحمة الله عليه الكابتن محمد اسماعيل سكران المدير التنفيذي لمنطقة القليوبيه لكرة القدم فى قاعة المؤتمرات الخاصه بمجمع مدارس الدكتور محمد عطيه الفيومى فى نادى طوخ الرياضى .
قدم برنامج الحفل الدكتور وحيد خلوى والكابتن محمد طه وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة الدكتور محمد عطيه الفيومى رئيس مجلس إدارة نادى طوخ وعضو البرلمان، ثم كلمة الدكتور سيد عطيه الفيومى ثم كلمة الدكتور محمود الصبروت وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبيه ثم الكابتن أحمد خاطر ثم كلمة الصحفى ابراهيم نصار واختتم الحفل بآيات من الذكر الحكيم.
-حضر الحفل علامات رياضيه وسياسية بارزه فى المجتمع المصرى والمجال الرياضى فى محافظة القليوبيه،كان فى مقدمه السادة الحضور الدكتور محمد عطيه الفيومى وشقيقه الدكتور سيد الفيومى ،الدكتور محمود الصبروت، د وحيد خلوى ،ك محمد طه ، الأستاذ ابراهيم نصار الاستاذ أحمد خاطر،الأستاذ اشرف الطنانى رئيس نادى شبين ،ك على الطنانى مدير نادى شبين ، الاستاذ احمد جودة المشرف العام على الكره بنادى شبين ، الأستاذ عباس الشيخ عمر رئيس مجلس إدارة نادى قها، ك حسن جوده امين الصندوق ، ك محمد رزق عضو لجنة الكره بنادى قها .
كما حضر الكابتن ابراهيم هيكل عضو المنطقه ورئيس جهاز الكره بنادى بهتيم ، ك اشرف حامد رئيس لجنة المسابقات بمنطقة القليوبيه والمدير الإدارى لنادى النصر ، الكابتن احمد صوابى المدرب العام لنادى شبين ،ومقرر لجان منطقة القليوبيه الكابتن احمد الجمل ،الاستاذ عبد العزيز والحاجه هناء من منطقة القليوبيه
وحضر من الحكام ولجان التحكيم الكابتن علاء جمعه سكرتير لجنة حكام منطقة القليوبيه الأسبق، والكابتن بشر بشير رئيس لجنة حكام منطقة القاهره ، والحكم اشرف عبدالغنى ،حضر من قدامى التحكيم ك سليمان سعد، ك صبيح ابو سبيع ، وايضا المدرب المصرى فى الأراضى السعوديه ك طارق فاروق .