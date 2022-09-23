تعليم القليوبية: يبحث جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفر شكر
كتب_ السيد يوسف
فى إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير وتنمية منظومة التعليم بمصر ، ومع حلول عام دراسي جديد لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جولاتها التفقدية للوقوف على مدي جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال طلاب التعليم بمختلف المدارس والإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة « سماح ابراهيم » مدير عام مديرية التعليم بالمحافظة ، جاء ذلك تنفيذا لسياسات الوزارة وتوجيهات الدكتور ” رضا حجازي” وزير التعليم، ومحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان.
وبنفس السياق قام اليوم سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالمرور علي إدارة كفر شكر التعليمية بالمدارس الآتية ( كفرشكر الرسمية لغات — الشهيد مصطفي عطايا الثانوية بنات — كفرشكر الاعدادية بنات ) وذلك في إطار التأكيد علي جاهزية المدارس و تذليل اي معوقات قبل استقبال العام الدراسي الجديد ، كان في استقباله خلال الزيارة،
” اشرف مصطفي” مدير الادارة و” ممدوح موسي “وكيل الادارة .
وأثناء الزيارة للمدرسة، تفقد الفصول التعليمية ووسائل الأمن والسلامة، وأدوات التعقيم والتطهير، واكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، مشيراً إلى التجهيزات المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك لتقديم خدمة بيئية تعليمية افضل لأبنائنا الطلبة.