حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين بغرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية
كتبت سمية امين
بناء علي تعليمات السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الاستاذ عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية وتعليمات هيئة الرقابة الادارية فى ضوء التوجيهات بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتجارية تشكلت حملة من رجال الرقابة بادارة تموين حى غرب شبرا الخيمة تحت رئاسة أحمد رضا مدير الإدارة
ومع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.واسفرت الحملة بغرب شبرا الخيمه عن
ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر
ضبط عدد ٢ محال تجارية لبيع الأرز بازيد من السعر المقرر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بكمية قدرها ٧٥ كجم
كم ضبط محل لعدم الإعلان عنه
كم قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الاستاذ عيد عبدلله وكيل وزارة التموين بالقليوبية وبالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والطب البيطري بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق
بالمرور الحملة بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية وقد تمكن مأموري الضبط القضائي بالرقابة التموينيه والرقابة التجاريه بديوان عام المديريه والادارات التابعه على مستوى المحافظه من اثبات المخالفات التاليه :-
* محضر جنحه ضد مستودع للمنظفات لمخالفه القانون ١١٣ لسنه ١٩٩٤ لحيازه سلع مجهوله المصدر
الاحراز :
٢٠٠٠ لتر كلور
٣٠٠٠ زجاجه معطر
٣٠٠ زجاجه مبيد حشرات