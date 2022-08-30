ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار
كتب-هاني قاعود.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلاله سيارة “مستأجرة” ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت
10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
علي الفور تم إبلاغ السيد اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة والذي أمر بتكثيف التحريات حول المتهم وإخطار ادارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بقيادة اللواء وائل نصار مدير مكافحه المخدرات بالقاهرةوالذي أمر
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.