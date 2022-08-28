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مستأجرو محلات سياحية بالغردقة : نستغيث بالرئيس السيسي من تشريدنا |فيديو وصور
مستأجرو محلات سياحية بالغردقة : نستغيث بالرئيس السيسي من تشريدنا |فيديو وصور
البحر الاحمر خالد الجهيني
استغاث العشرات من مستأجرو البازارات بمدينة الغردقة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قيام احد الشركات السياحية بإستخدام نفوذها لقطع ارزاقهم وغلق مصدر رزقهم الوحيد،حيث فوجئوا بموظفي الشركة تقتحم عليهم المحلات وتجبرهم علي الخروج منها وطرد السائحين في مشهد ادي الي غضب واستهجان السائحين الذين تصادف وجوههم بالمحلات اثناء هذه الواقعه.
وقد اجمع مستأجرو البازارات ان شركة ارادت طردهم من المحلات بهدف بناء حائط سد بين المحلات المتنازع عليها وبين محلاتهم التي لا تمت لهذا النزاع بأية صله، وان لديهم عقود إيجار سارية ومستقرة ، ولكن يستخدمون نفوذهم اثناء التنفيذ لاجبارنا علي الخروج من محلاتنا وقطع مصدر رزقنا الوحيد الذي يعيننا علي توفير النفقات لاطفالنا وأسرنا.
ووسط هذا النفوذ وهذه السطوة- والكلام هنا لاصحاب البازارات – لم نجد سبيل إلا اللجوء الي السيد الرئيس بعد الله عز وجل لانقاذنا وحفاظا علي مصدر أرزاقنا.
وقال منصور زكريا احد مستأجري البازارات السياحية ان لديهم عقود ايجار لهذه المحال والبازارات وفوجئنا باغلاقها دون معرفة الأسباب بناء علي طلب الشركة بسبب تداخل محلاتهم ما بين الفندق المستأجرين فيه والفندق المجاور في خلاف ليس لنا نحن كاصحاب بازارات أي علاقة به.
وأضاف زكريا انهم منتظمين في سداد القيمة الايجارية، ولم نكن طرفا في اي نزاع ، ولم يرسل لنا احد أي إنذارات بالحجز او الإغلاق من اي جهة او حتى فسخ التعاقد، ومع كل ذلك تفاجأنا باغلاق بازاراتنا ونحن لا حول لنا ولا قوة ولا نعرف حتى الأسباب، ومن الذي يغلقها، الا حينما قال لنا مسئولون ان هناك خلاف بين الشركة وبين الفندق المستأجرين منه .
و تابع اننا ليس طرف في اي نزاع لذلك نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير السياحة بالتدخل مؤكدا أن تلك الاغلاق سيدمر ويشرد العشرات من الأسر وسيكون مصيرهم الضياع.
وتابع انه في ظل تداعيات أزمة اجتياح فيروس كورونا وأيضا حرب روسيا وأوكرانيا وانخفاض الحركة السياحية الذي تأثر بهم القطاع السياحي بشكل كبير تأتي إلينا مصيبة أخرى تزيد على كل هذه المصائب الموجودة في الدنيا .
وأضاف ان حالهم وعملهم قد توقف، ولدينا التزامات وأولاد نقوم بتربيتهم معلقًا “محتاجين بس نفهم كيف يكون هناك قرار بالغلق هيتنفذ على المحال والبازارات ونحن ندفع القيمة الايجارية بالكامل وفترة الإيجار لم تنتهي ؟ مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي بانقاذهم.
أشرف صابر احد مستأجري البازارات يقول ان ما حدث أمام السياح يتسبب في سلبيات عديدة، واضرار بالغة للقطاع السياحي وسمعته في الخارج، فكيف ندري أن ما حدث من إغلاق إجباري لم تسجله كاميرات السائحين الموجودين بالمكان.
وتابع صابر انني وضعت في هذا البازار كل ما أملك واصرف على أكثر من بيت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها وتراجع السياحة وازمة كورونا وحرب روسيا واكرانيا مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ العشرات من الأسر من التشرد.
وقد تجمهر اصحاب تلك المحال بسبب سوء معاملتهم أمام السياح مشيرا انهم لا ينشدون من وراء استغاثتهم بالرئيس السيسي سوى تحقيق العدالة في دولة القانون التي أرسي دعائمها السيد الرئيس.
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