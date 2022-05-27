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” مصر اكتوبر ” يدعو الكيانات الشبابية للحوار الوطني
” مصر اكتوبر ” يدعو الكيانات الشبابية للحوار الوطني
كتب_عماد خطاب
بناءُ على دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية” لاجراء حوار الوطنى للاحزاب السياسية وللشباب،
قام حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة چيهان مديح “رئيس الحزب” بدعوة الكيانات الشبابية
وذلك للخروج برؤية شاملة كخطوة اساسية فى طريق بناء الجمهورية الجديدة،
حيث تمثلت فى الكيانات الشبابية الفعاله والتى لها تاثيرها الملحوظ مثل:
-شباب من اجل مصر برئاسة عبد الله محمود سليم.
_رابطة أزهرى من أحل مصر برئاسة زينب أحمد محمد.
– المجلس المصرى للقيادات الشبابية برئاسة شادى خالد فودة.
– مبادرة كمل ياسبسي برئاسة وائل أحمد سمير.
– اتحاد طلاب تحيا مصر برئاسة مصطفى قطامش.
_الإتحاد الوطنى للقيادات الشبايبة بقيادة محمد صابر موافى.
– سند شباب الدلتا برئاسة محمد عماد الدين.
– سند شباب الصعيد برئاسة عبد المنعم أبو جبل.
– السياسي الشاب برئاسة ثروت عبد الرحمن دسوقى.
– مؤسسة شباب 2030 برئاسة ثروت عبد الرحمن دسوقى.
– اتحاد شباب الشرقية برئاسة عبد الرحمن.
-اتحاد شباب كفر الشيخ برئاسة محمد المعدوى عبد الرازق.
-الجبهة الدبلوماسية المصرية برئاسة فاطمة عبد العزيز.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية ومناقشة مدى تأثير هذه المحاور فى المجتمع ،
وقالت مديح خلال حواراها مع الشباب أنه من الضرورى تمكين الشباب وضرورة الاستماع لهم لانهم هم الركيزة الأساسية التى يقوم عليها أى مجتمع وهو وحدة البناء الضرورية لبناء المجتمعات،
جدير بالذكر أنه ناقشت مديح العديد من القضايا مع الشباب منها قضية محو الامية وقضية زواج القاصرات وقضايا السوشيال ميديا واثارها الايحابية والسلبية على المجتمع،
كما شددت مديح أيضا على ضرورة أنشاء قناة خاصة بالشباب لمناقشة مشكلاتهم وضرورة الحوار مع الشباب واحتوائهم وكذلك ضرورة انشاء قناة خاصة بالطفل واوضحت ان الطفل يتابع القنوات الأجنبية بدون رقابة على مضمونها والذى قد يختلف عن طرق تربية وثقافة الطفل المصرى،
وفى نفس السياق ناقش اللواء مصطفى سعد عبيه خلال الاجتماع العديد من القضايا التى تخص المحليات ومحو الامية وقضية استغلال الشباب فى مرحلة الخدمة العامة وضرورة التوجية لهذة المرحلة بالشكل الصحيح،