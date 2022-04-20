الجروانى يبدأ اولى جولاته التفقدية بأعمال النظافه بالبنوان و المعتمديه
متابعة رأفت مسعد
بدأ اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اليوم أولى جولاته التفقدية بمتابعة أعمال النظافه ورفع القمامه بالوحدات المحليه لقرى البنوان و المعتمديه بمشاركة المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينه.
هذا و قد شهدت الجوله متابعة أعمال النظافه و التجميل بمدخل قرية البنوان حيث تم رفع العديد من تجمعات القمامه و دهان و تجميل المنطقه المحيطه بالبوابه التعريفيه الجديده و تطوير أماكن الاستراحات و منطقة الكوبرى و تفقد مقر الوحده المحليه للبنوان بحضور الأستاذ عبد الرحمن رحيم رئيس الوحده المحليه بالبنوان.
كما استكملت الجوله متابعة أعمال النظافه على طريق المحله / كفر الشيخ القديم التابع للوحده المحليه لقرية المعتمديه و تم تفقد العديد من المنشآت الحكوميه بجانب مقر الوحده مثل : الوحده الصحيه و مركز الشباب و السنترال و وحدة المطافى و مكتب التموين بحضور الأستاذ عادل غنام رئيس وحدة المعتمديه.
يذكر أن سيادته قد قام خلال الجوله بالتوجيه بمزيد من أعمال التجميل و النظافه بمداخل القرى و ضرورة التواصل مع المواطنين و إنهاء مشاكلهم و عمل خط صرف جديد لنقطة المطافى بالمعتمديه و التأكد من توافر جميع اللقاحات بالوحدات الصحيه كما التقى بالعديد من المواطنين و استمع لمشاكلهم وأرائهم.