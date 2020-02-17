مدير عام تعليم فاقوس يعقد اجتماعا مع مديرى المدارس بكافة مراحلها باكر

مدير عام تعليم فاقوس يعقد اجتماعا مع مديرى المدارس بكافة مراحلها باكر

الشرقية / محمد يعقوب

اعلن احمد عبدالعظيم عبدالله المدير العام لادارة فاقوس التعليمية انه سيعقد اجتماعا موسعا مع مديرى المدارس التابعة للادارة بكافة مراحلها وبدون انابة وذلك باكر الثلاثاء بقاعة النادى الرياضى بفاقوس فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

واشار انه يعرف حجم الادارة وانه جاء ومعه خطة للنهوض بالعملية التعليمية بالادارة اهم محاورها هو النهوض بمستوى الطالب والتفاعل مع اولياء الامور

وشدد عبد العظيم على ان طابور الصباح وتحية العلم امر مقدس وان طابور الصباح يعد بمثابة الحصة الاولى فان كان منضبطا فذلك دليلا قاطعا على انضباط المدرسة طوال اليوم منوها الى انه سيتم تكثيف المتابعات على المدارس فى الفترة القادمة كما انه سيتم متابعة التلاميذ الضعاف فى المرحلة الابتدائية بدقة متناهية حتى يتم النهوض بهم فعليا