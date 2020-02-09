غياب جماعي بمركز شباب كفر منصور بالقليوبية والصبروط يحيل ثلاثة موظفين للتحقيق

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إطار المتابعة الدائمة لمراكز الشباب بقري ومدن محافظة القليوبية قام صباح اليوم الدكتور محمود مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقة الأستاذ أيمن سعيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بمتابعة مراكز شباب كفر منصور وكفر عابد وكوم الأطرون التابعة لإدارة مراكز شباب طوخ لتأكد من حسن سير العمل والإنتظام .

وقد تبين إنتظام سير العمل بمراكز شباب كفر عابد وكوم الأطرون ووجود غياب جماعي لموظفي الفترة المسائية بمركز شباب كفر منصور.

هذا وقد أحال الصبروط الموظفين بمركز شباب كفر منصور للتحقيق وذلك لغيابهم الجماعي عن العمل