عاجل .. إحباط هجوم إرهاب علي أحد الإرتكازات الأمنية شمال سيناء

التايم المصرية/ وحيد العطار

أعلن المتحدث العسكري منذ قليل عن تصدي القوات المسلحة المصرية التصدي لهجوم إرهابي علي أحد الإرتكازات الأمنية شمال سيناء

” جاء في البيان”

أنه في سعة (١٧٠٠) اليوم ٢٠٢٠/٢/٩ تمكنت القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي علي أحد الإرتكازات الأمنية شمال سيناء.

نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء علي (١٠) من أفراد العناصر الإرهابية وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

ونتيجة للإشتباك وإطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد (٢ ) ضابط وخمس درجات أخري .

كما أكد المتحدث العسكري أنه جاري تمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث .

هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة علي إستمرار جهودهما للقضاء علي الإرهاب وإقتلاع جذوره من أرض الوطن