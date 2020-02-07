الامن الوطني جزء من منظومة امنية تحمي مصر ..ولاعزاء للجماعة الارهابية

كتب محمد طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان اتهام البعض بالتعامل مع اجهزة الامن انه خيانة وعمالة هي اوهام صنعتها الجماعة الارهابية لتحييد الشرفاء من الابلاغ عن جرائمهم وعمل صولجان ودرع معنوي باتهام المتعاملين مع الامن انهم مخبرين ومرشدين وغيرها من الاتهامات التي لايراد منها الي ايجاد فجوة تعطي الفرصة لاهل الظلام والشر من ارتكاب جرائمهم .

واضاف طارق درويش ان اجهزة الامن قطاعات عديدة منها ما يحارب تجارة الكيف ومنها من يحافظ علي المال العام ويحميه ومنها من يحمي قوت وصحة المواطنين ومنها ما يحمي مصر من مخاطر المؤامرات و السقوط في دائرة الفوضي والانفلات .

مشيرا ان قطاع الامن الوطني هو جزء اصيل من منظومة العمل الامني لانه يوفر المعلومة التي تخمد نار الجريمة قبل اشتعالها و تعطي لصانع القرار المعلومات التي يمكن بها ان يتجاوز الازمة ويسعي لحلها ويبذل هذا القطاع الحيوي مجهودات كبيرة و مهمة لحماية الاستقرار الداخلي و وضع ثوابت لاتاحة الفرصة الي الاحزاب والكيانات السياسية ان تعمل بحرية في اطار الديموقراطية المنشودة .

وقال طارق درويش ان وزارة الداخلية تحمل علي عاتقها حماية كل قطاعات الدولة الداخلية ولهذا يجب دعمها دائما ومساندة رجالها في اداء مهامهم علي الوجه الاكمل تحت قيادة الوزير الماهر في اداء عمله محمود توفيق وزير الداخلية