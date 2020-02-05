تركي آل الشيخ: كنت أتمني للأهلي مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور”.

وأضاف: “مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه، أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم”.

وأتم الرئيس الشرفي للأهلي قائلا: “دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وتقام مساء الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بأحد الفنادق في 6 أكتوبر لمعرفة منافسي الأهلي والزمالك، ولن يتلقي قطبا الكرة المصرية وجها لوجه بعدما تأهل كل منهما كوصيف لمجموعته في دور الـ16 للمسابقة.