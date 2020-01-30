مديرية الري بالقليوبية ترسل للتايم المصرية حق الرد حول تبوير ١١٠ فدان بالقليوبية

كتب — وحيد العطار و السيد يوسف

حرصا من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان على المصالح العامه للمواطنين والاهتمام بما ينشر بجريدة ” التايم المصرية ” من مواضيع ومعاناة المواطنين بالقليوبية ، قام محافظ القليوبية بمتابعة ما نشرته صحيفة التايم المصرية حول قيام مديرية الموارد المائية بالقليوبية بتبوير عدد كبير من الافدانة للأراضي الزراعية تصل إلى 110 فدان الواقعة بزمام قرية ميت عاصم التابعة للوحدة المحلية القروية سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها .

فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم قامت مديرية الري بالقليوبية بإرسال حق الرد لجريدة التايم المصرية ردا على ما نشرته صباح يوم الخميس الماضي ، وإيمانا منا بقبول حق الرد من أى جهه حكومية أو قطاع خاص او مواطنين ننشر حق الرد المرسل إلينا .

حق الرد يتضمن الآتي : –

بالإحالة الشكوي الواردة عبر تطبيق الواتس أب بخصوص ما نشرته جريدة التايم المصرية تحت عنوان ” بلاغ لمحافظ القليوبية ( الإهمال يهدد 110فدان بالقليوبية بالبوار ) والمواطنين يصرخون ( مدير عام الري رفض مقابلتنا ) .

نتشرف بالإحاطة :

* بأن الشكوى على مسقة فلفلة القديمه الآخذة من ترعة فلفلة 13.8 ك بر ايسر ، والمياه بالمسقة بحاله حسنه أثناء ادوار العماله ، حيث اننا حاليا فى حالة سده شتوية ، والمسقة تحتاج إلى تطهير وتم مخاطبة الإدارة الزراعية لتطهيرها .

* أما فيما يخص رفض مدير عام الري لمقابلة الشاكيين وعنهم / طلعت المنياوي فإننا لم ولن نرفض مقابله اي مواطن أو شاكي حيث ذلك من صميم عملنا ولم يحدث أننا رفضنا مقابلة السيد /طلعت المنياوي .

* الشاكيين سلكوا طريق لعرض الشكوي خطأ حيث أنهم يعلمون أنها مسقة واسعه وان تطهيرها يتبع مديرية الزراعه وليس الري .

قامت جريدة التايم المصرية بنشر خطاب ومضمون حق الرد المرسل ما الينا من مكتب المحافظ ومديرية الري بالقليوبية .

(وللتايم المصرية حق التعقيب على حق الرد المرسل ).

* عندما نشرت الجريدة معاناه المواطنين حول عدم وجود مياة للأراضي الزراعية خاصتهم فليس امامهم غير إخطار الجهه المنوط بها وهي مكتب الري بالمنطقة التابعين لها وهذا على حسب فهمها للقوانين واللوائح ، وهذا لا يعيب المواطن وله حق الشكوى ، وان كانوا أخطأوا فى مسارها فعليك كمسؤول تقديم يد العون والمساعدة لهم ولا يحب عليك التنصل منها ابدا حرصا منك على الرقعة الزراعية .

* فيما يخص التطهير فكان عليك كمسؤول ري يحافظ على الرقعة الزراعية وهذا بالتعاون مع إدارة الزراعة ، مع ضرورة التعامل مع الشكوى بتحويلها الى الجهه المنوط بها ومخاطبة الإدارة المحلية بذلك ولا يجب التنصل من شكاوى المواطنين .

وتطالب جريدة التايم المصرية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة توحيد الولايات بين جميع الإدارات والمديريات المختلفة لسهوله التعاون بينهم وسرعه حل مشاكل المواطنين تخفيفا على عاتق معاليكم .