تحت رعاية طه عجلان .. اجتماع لجنة التعليم الخاص بالمديرية….

اجتماع لجنة التعليم الخاص بالمديرية….

تحت رعاية الأستاذ الفاضل طة عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عقدت اجتماع



برئاسة الأستاذ الفاضل عاطف سلامة وكيل المديرية

والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالقليوبية

والأستاذ الفاضل محمد خميس مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية

والاستاذ ياسر مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية

والأستاذة عبير جرامون مدير التعليم الخاص بالمديرية

لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالتعليم الخاص علي مستوى المحافظة والعمل علي تسوية بعض الأمور التعليمية