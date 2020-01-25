نادي الطيران المدني بالقليوبية يحتفل بالعيد القومي المصري للطيران

كتب السيد يوسف

اقام نادى الطيران المدني بالقليوبية برئاسة الدكتور عمرو شمس رئيس مجلس الإدارة إحتفالية بالعيد القومي المصري للطيران المدني تزامناً مع عيد الشرطه المصريه ، استعرض فيها أنشطة نادى الطيران المدني وأوجه التعاون المشترك بين مؤسسات الدوله بالمحافظة .

بحضور اللواء سامي قرطام مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن الوطني واللواء عبدالرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام ، واللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو البرلمان المصري عن دائرة مدينه بنها ، والدكتور امان عصر نائب رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها ، ومنصور موسي نائباً عن رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، وحافظ موسي عضو مجلس علماء مصر بالقليوبية .

قال الدكتور عمرو شمس رئيس نادي الطيران المدني بالقليوبية أن الاحتفالية تقام كل عام فى هذا التوقيت بمناسبة وصول اول طيار مدني بطائرته الخاصة القادمة من برلين إلى القاهرة مروراً بأهرامات مصر وذلك فى 26يناير 1930 ، وأشار الى اقامه الاحتفالية قبل ميعادها بيوم واحد وهذا تزامناً مع عيد الشرطه المصريه .

حيث قامت إدارة النادي بتكريم ذوي الهمم وبعض من أسر الشهداء ورجال العمل المدني المجتمعي والصحفيين والإعلاميين بالقليوبية والشخصيات العامة والسياسية .

والقي بعض الحضور كلمتهم التى تعبر عن تضحية رجال الشرطة فى الحفاظ على الوطن والشعب المصري ومؤسسات الدولة أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ومحاربة الإرهاب الأسود الغاشم بجانب رجال القوات المسلحة المصرية .

ووجه محمد القاضي نائب رئيس نادى الطيران المدني بالقليوبية الشكر والتقدير للحضور على مشاركتهم الفعالة فى إحياء الاحتفالية بالعيد القومي المصري للطيران المدني وقدم فى نهاية الاحتفالية شهادات تقدير للصحفيين والإعلاميين ورجال السياسة والسادة الحضور .