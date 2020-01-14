الشارع السياسي

رئيس حزب الغد يصد قرار بتعيين مجدي مسعود مساعد رئيس الحزب للتنمية والتجارة

رئيس حزب الغد يصد قرار بتعيين مجدي مسعود مساعد رئيس الحزب للتنمية والتجارة

أصدر المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد ،  قراراً بتعين مجدي ابراهيم محمود ابراهيم مسعود مساعد أول رئيس الحزب للتنميه والتجاره .

 وهو عضو منتدب لمجموعه شركات الكنانه للتكربير واستخلاص الزيوت بمدينه السادات الصناعيه ومدير بشركه الكنانه لاستخلاص الزيوت النباتيه بالسادس من اكتوبر.

والجدير بالذكر أن الحاج مجدي مسعود ابن مركز بنها شخصية مجتمعية جديرة بالأحترام وهو من أسرة عريقة ومن الداعمين الرئيسين للدولة المصرية لمحاربة الإرهاب. 

وعاي جانب أخر وجه الحاج مجدي مسعود الشكر الي زعيم حرب الغد الوطني الأصيل المهندس موسي مصطفي موسي المرشح الرئاسي السابق والذي يحظي بحب وتقدير القيادة السياسية وهو ابن الزعيم الوفدي مصطفي موسي من الشخصيات التاريخية وكان له رحمة الله عليه دور بارز في تعمير الجزائر بعد الاستعمار.

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