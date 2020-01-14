بلاغ لمحافظ القليوبية…

بالمستندات إهدار المال العام والفساد المالي والإداري بمديرية الإسكان بالقليوبية بالجملة

موظفي مديرية الأسكان يصرخون ” حرام عليكو المال السايب يعلم السرقة “

التايم المصرية/ وحيد العطار

المال العام هو حق لكل مواطن يعيش علي تراب هذا الوطن الغالي علينا جميعاً مصر والمحافظة عليه واجب وطني وحق علي كل مواطن مصري شريف لأنه بكل بساطة ملك للجميع وليس ملك لشخص بعينة ولذلك تقوم الدولة بتعيين بعض الموظفين ويتم إختيار بعض القيادات من بين الموظفين ممن يشهد لهم بالكفاءة في العمل والأمانة وحسن السير والسلوك للمحافظة على تلك الأموال ويسري ذلك علي جميع المؤسسات بمختلف أنواعها .

من هذا المنطلق تحارب الدولة المصرية بكافة مستوياتها الفساد بمختلف أنواعه وذلك للحفاظ علي المال العام .

فنجد دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يشدد دائماً في كل خطابته علي ضرورة الضرب بيدا من حديد على الفاسدين أيا كان موقعهم أو وظيفتهم فالكل أمام القانون سوء

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى مجهودات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في محاربتة للفساد والتعامل بكل شدة مع الفساد والفاسدين في كل المؤسسات .

ولذلك وبمجرد حصول جريدة التايم المصرية علي أوراق تثبت مدي الفساد المالي والإداري بمديرية الإسكان بالقليوبية وحفاظاً علي المال العام قمنا بعرض بعض المخالفات والفساد المالي والإداري بمديرية الإسكان بالقليوبية في أعداد سابقة للجريدة وعن محاولة البعض التسلق لوظيفة مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية بالرغم من ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة تحول بينهم وبين توليهم ذلك المنصب بل قد تؤدي بهم إلي عقوبات جسيمة وبالرغم من حصول هولاء المرشحين علي جزاءات وصلت لحد خصم شهر وإيقاف عن العمل بسبب المخالفات الجسيمة التي إرتكبها هولاء المرشحين لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان ومحاولتهم إخفاء تلك الجزاءات عن أعين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمعاونة من لهم مصلحة كبيرة في توليهم هذا المنصب لمساعدتهم تيسير الإستيلاء علي المال العام وبمخالفة اللوائح والقوانين .

إلا أن جريدة التايم المصرية وضعت أمام معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان تلك المخالفات لهولاء المرشحين بالتاريخ ورقم القرار ليتأكد سيادتة بنفسه من تلك المخالفات الجسيمة تاركين لسيادتة الأختيار وجميعنا علي تمام الثقة في قدرة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وأموال الشعب وأن اللواء عبد الحميد الهجان من الشخصيات التي لا يمكن التأثير عليه بالخداع أو بمجرد الكلام وإنما التعامل علي أرض الواقع وبالمستندات كما أننا علي تمام الثقة أن اللواء عبد الحميد الهجان في عهده لا مجال للوساطة ولا المحسوبية علي الرغم من إشاعة هولاء الأشخاص في دائرة عملهم أن كل ما تم نشره بالرغم من صحتة لن يؤثر فيهم بل وصل الأمر بأحدهم تأكيده أنه أصبح مؤكداً أنه مدير عام لمديرية الأيمان بالقليوبية مما جعل موظفي مديرية الإسكان بالقليوبية يصرخون

هل من المعقول أن يولي مثل هولاء تلك المناصب القيادية ؟

سرقة المال العام

يصرخ موظفي مديرية الإسكان بالقليوبية قائلاين

معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نحيط سيادتكم علما بأن مديرية الإسكان والمرافق ببنها في قمة الإهمال والطغيان والفساد المالي والإداري وإلي سيادتكم بعض المخالفات .

أولاً- بالنسبة لسيارة المدير العام سائق السيارة محال للمعاش منذ عام ٢٠١٦ وبعدها تم التعاقد مع الصندوق الإجتماعي بالمحافظة لمدة عام حتي شهر مايو ٢٠١٧ ومنذ ذلك التاريخ يعمل بدون عقد فمن أين يتقاضي راتبة ؟ علما بأن السائق يأخذ السيارة معه للمنزل وتظل معه لليوم الثاني تطوف البلاد ليلا ونهارا بدون رقابة أو محاسبة حتي أن السيارة تظل معه في أيام الأجازات والعطلات الرسمية مما يعد إهمال صارخا للمال العام

ثانياً – يوجد بند بدل الراحات والذي يتقاضاه الذين يكون العمل بحاجة إليهم في أيام الأجازات والعطلات الرسمية لكن يتم إعطاءه للبعض بالمحاملات ومنهم علي سبيل المثال وكيل شئون العاملين والذي يقوم بإدراج من ١٤-٢٦ إسم من موظفي مكتب شئون العاملين والحسابات وبعض المكاتب الأخري مع العلم بأنهم لم يحضرو للعمل في أيام الأجازات والعطلات الرسمية لأن العمل ليس بحاجة إليهم مما يترتب عليه إهدار كبير للمال العام

ثالثاً – بخصوص بدل الإنتقال

يتم عمل بدل إنتقال للفنيين العاملين بالمشروعات مع العلم أنه يوجد بند بأوامر الشغل بأن المقاول مسئول عن تدبير سيارة لهم يومياً طوال فترة مدة العملية ويتم عمل إستمارات بدل إنتقال للعاملين المشار إليهم للفرد الواحد مبلغ ٢٠٠ جنية إسبوعيا مع العلم أنه قد إنتهي بند بدل الإنتقال وتم تعزيزة مرتين مما يعد إهمال صارخا للمال العام

رابعاً ..تم إدراج إسم المهندس عبدالله محمود أبو العلا في بند المكافأت الخاصة بعمارات الإسكان الإجتماعي مع العلم بأنه لم يدرج إسمه بأية أوامر شغل في هذه العمارات وتم صرف مبلغ ٤٠٠٠ جنية مكافأة له

خامساً يذكر الموظفين صارخين أنه

بخصوص سجل الحضور والإنصراف للمهندسين تقوم المديرة بالتوقيع لهم وتحرير خطوط سير وهمية وهذا مخالف للوائح والقوانين

سادساً ..يؤكد الموظفين أنه قد تم كسر باب غرفة حفظ الملفات والأوراق المحفوظة منذ سنوات في أيام العطلات الرسميه وأخذ الملفات منها بدون علم المسئول عنها وبيع جميع الأوراق والمستندات الملقاه علي سطح المديرية بمبلغ كبير ولم ندري أين ذهبت تلك الأموال ولم يتم عمل أية محاضر بيع أو لجنة لبيع تلك الأوراق.

معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وضعنا أمام سيادتكم مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمديرية الإسكان بالقليوبية وكلنا ثقة أن أمثال معاليكم لا يرضون بهذا الكم الهائل من الفساد بمؤسسات الدولة لكننا نرجو من سيادتكم النظر بسرعة في هذه الملفات للحد من سرقة المال العام وحتي يتسني لسيادتكم محاسبة من يثبت فساده ليكون عبرة لغيره من الفاسدين .



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