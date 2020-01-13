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ننشر رد فعل مديرية الصحة بالقليوبية علي فضيحة سرقة المال العام

ننشر رد فعل مديرية الصحة بالقليوبية علي فضيحة سرقة المال العام
ننشر رد فعل مديرية الصحة بالقليوبية علي فضيحة سرقة المال العام

بعد نشر جريدة التايم المصرية منذ عدة ايام فضيحة سرقة المال العام بمديرية الصحة بالقليوبية سادت حالة من الخوف والذعر بالشؤون المالية بمديرية الصحة بالقليوبية بعد تورطهم في شراء معدات طبية من شركة بريطانية تفوق أسعار هذه المعدات الطبية في كل جهاز اكثر من 27 ألف جنيه .

وقدمت التايم المصرية مستندات مقدمة من عدة شركات للأدوات الطبية أقصي عرض فيها 9500 جنيه.

وننشر لكم مستند رد مديرية الصحة بالقليوبية علي السيد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية:

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عاجل.. بلاغ الي السيد رئيس الجمهورية والنائب العام وهيئة الرقابة الادارية ومحافظ القليوبية من فساد وسرقة المال العام بمديرية الصحة بالقليوبية

 

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