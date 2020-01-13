في اطار إهتمام الوحدة المحلية باكياد دجوي بتنفيذ مبادرة السيد #الرئيس_عبدالفتاح_السيسي بالمشاركة المجتمعية لتطوير القري

قامت اليوم الوحدة المحلية باكياد دجوي برئاسة الأستاذ ايمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوي بتركيب عدد ٢ يفطه مضيئه عرض ٨ متر ترحيب باسم الوحدة المحلية أحدهما بمدخل قرية كفر الرجالات والاخري بمدخل قرية اكياد دجوي اهداء من الاستاذ اسلام زهران وبمشاركة شباب فرسان الرجالات

#شارك_في_تطوير_قريتك_حتي_تصبح_قري_نموذجيه

والقادم لقري الوحدة المحلية باكياد دجوي سيكون احسن وافضل باذن الله .

