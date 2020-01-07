غدا.. قافلة طبية لعلاج امراض العيون بقرية كفر على شرف الدين

تنظم جمعية ثمار الخير غدا الاربعاء بقرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ، بالتعاون مع أحد مراكز العيون والليزك والتى تضم نخبه من استشاريين أمراض وجراحة المياه البيضاء في اطار المبادرة الرئاسية نور حياة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باجراء الكشف الطبى على المواطنين لعلاج امراض العيون والحد من ضعف وفقدان الابصار.

صرحت بذلك الدكتورة امل وجيه قنصوة المشرف العام على القافلة، واضافت ان القافلة تستقبل حلالات المرضى من قرية كفر على شرف الدين والقرى المجاورة لتجفيف منابع الامراض.

واشارت أن هذه القافلة تأتى، ضمن سلسلة قوافل طبية سيتم تنظيمها للقرى الاكثر احتياجا في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية والمشاركة المجتمعية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدوى الدخل ومساعدتهم في الكشف المبكر عن أمراض العيون.