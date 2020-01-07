امانة حزب مستقبل وطن ببندر بنها نتقدم بأجمل التهنئة الى الاخوة الاقباط بمناسبة اعياد الميلاد المجيد

قدمت امانة حزب مستقبل وطن بمدينة بنها برئاسة الاستاذ سامى عبد الوهاب امين الحزب بمدينة بنها التهنئة الى الاخوة الاقباط بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد المجيد

جاء ذلك خلال قيام وفد من أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن بزيارة لعدد من الكنائس داخل مدينة بنها وبحضور عدد من الامناء الذين أعربوا عن تمنياتهم القلبية بان يكون عيدا سعيدا على الاخوة المسحيين وان يعم الامن والامان على جميع المصريين

ومن جانبه أكد الأستاذ سامى عبد الوهاب على روح الحب والمودة والتعاون بين جميع المصريين داعيا الله أن يحفظ مصرنا وان تسود روح الترابط والمحبة بين المسلمين والمسيحين لتبقى مصر خالدة بحب أبنائها لها .

كما أشار عبد الوهاب إلى أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى فى مواجهة كل التحديات التى تهدد الأمن القومي المصرى

وجدير بالذكر انه قامت امانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن بتعليق لافتات التهنة للاخوة الاقباط بمناسبة احتفالات اعياد الميلاد بمحيط كنائس مدينة بنها وتقديم الورود لهم اثناء الاحتفالات.

و فى نفس السياق شهد الاستاذ سامى عبد الوهاب امين الحزب بمدينة بنها والاستاذ وليد حسنى أمين التنظيم والاستاذة رضوى الشافعى امينة الاعلام بمدينة بنها قداس عيد الملاد المجيد بكنسية السيدة العذراء بمدينة بنها وبحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وعلى راسهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وقد القى نيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا عظه عن ميلاد السيد المسيح مؤكدا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم