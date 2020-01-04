سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

كتبت منى توفيق

افادت وكالة روتيرز عن سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد نقلا عن شهود عيان

وذكرت وسائل إعلام عراقية سقوط قذيفة أو صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد واغلقت السلطات اﻷمنية الطريق المؤدي للسفارة اﻷمريكية ببغداد

كما افاد مصدر أمني بإصابة 3 اشخاص جراء سقوط القذيفة الذي استهدفت ساحة اﻹحتفالات والجاردية وسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل الرجل الثاني في إيران في غارة امريكية بالقرب من مطار بغداد

وفي خبر عاجل قال مليشيا كتائب حزب الله على اﻷجهزة اﻷمنية العراقبة اﻹبتعاد مسافة 1000 متر عن القواعد اﻷمريكية ابتداء من مساء يوم اﻷحد