15 ألف بطاقة تكافل وكرامة لأبناء القليوبيه

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتوزيع عدد 15.292 ألف بطاقة تكافل وكرامة علي مديري أدارات التضامن الإجتماعي بالمحافظه للبدء في توزيعهم علي المواطنين المستحقين .

قال اللواء الهجان بأنه بتوزيع هذه البطاقات يكون أجمالي البطاقات التي تم توزيعها بالمحافظة حتى الآن 90 ألف بطاقه مؤكدا أنه تم أختيار المستفيدين وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التضامن وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتحقيق حياة كريمة لهم .

جاء ذلك بحضور الدكتوره أيمان ريان نائب المحافظ و الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظه واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد و مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية .