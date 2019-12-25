الحلف العربي – اليوناني في وجه أردوغان وتركيا

كتبت:بشرى عبدالرحمن

كشف السفير اليوناني لدى مصر نيكولاوس جاريلينس أن مندوبي الدول المطلة على البحر المتوسط سيجتمعون الأسبوع القادم في القاهرة لبحث “تداعيات التوسعات التركية وأطماعها في البحر المتوسط وذلك في أول اجتماع لمناقشة سبل إنشاء الحلف السياسي والعسكري في البحر المتوسط” حسب تعبيره.

وفي حديثه اليوم الأربعاء أكد السفير اليوناني أن مندوبي كل من اليونان وقبرص ومصر ومجلس النواب الليبي سيشاركون في هذا الاجتماع الطارئ.

وصرح السفير أن سفيري الإمارات العربية المتحدة والسعودية سيحضران هذا الاجتماع وذلك نظرا إلى دورهما ومكانتهما في العالم العربي.

واعتبر السفير هذه المشاركة دليلا حاسما على أن سياسات تركيا أثارت أسباب القلق لدى كافة الدول فضلا عن الدول الجارة لها داعيا تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها التوسعية والطامعة والمزعزعة للأمن الاقليمي والدولي.

ورغم أن هذه التصريحات تأتي في سياق تفاقم الأزمة بين تركيا والدول المطلة على البحر المتوسط إلا أنه يبدو أن إنشاء هذا الحلف ومشاركة الدول الغربية المحتملة فيها ستشعل الخلاف بين تركيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مما يؤدي إلى المزيد من زعزعة مكانة تركيا في الناتو لاسيما بعد التحذيرات الأمريكية بشأن صفقات سلاحها مع روسيا فلابد أن ننتظر حتى تكشف الأيام القادمة موقف الناتو وتركيا من إنشاء هذا الحلف في البحر المتوسط.