في جولة مفاجئة

الهجان يتفقد أعمال تطوير 3 أنفاق للمشاة بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه ومشتل لتجميل المدينة بتكلفة 1.5 مليون جنيه

في جولة مفاجئة قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة ( نفق ناصر – نفق النيل – نفق الجوازات) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الانفاق، التي تمثل أهميه قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

وخلال الجولة أعطى المحافظ تعليمات للقائمين على العمل بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، حيث تمثل تلك الأنفاق اهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها آلاف المواطنين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتي لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.

وعلى هامش الجوله تفقد الهجان أعمال إنشاء مشتل مقام بالجهود الذاتية على الطريق الزراعي بنطاق منطقة ميت نما ضمن البروتوكول الثلاثي الموقع بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة ووزارة البيئة، لزرع عدد 3500 شجرة من شجر الفيكس والأكاسيا والبنجامينا بحي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك للحد من التلوث وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث والانبعاثات الضارة وتبلغ قيمة تنفيذ المشتل 1.5 مليون جنيه.

في سياق متصل كلف الهجان نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة منظومة القمامة خصوصا بشارع أحمد عرابي والالتزام برفع التراكمات على مدار اليوم وتكثيف أعمال المتابعة بالحي لإزالة أي إشغالات يتضرر منها المواطنين.

ورافق المحافظ كل من نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومصطفي حسانين نائب رئيس الحي، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.