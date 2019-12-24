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أسرة التايم المصرية تهني رجال الأعمال محمد الدكر بمناسبة تعيينه امين مساعد حزب حماة الوطن بالقليوبية
أسرة التايم المصرية تهني رجال الأعمال محمد الدكر بمناسبة تعيينه امين مساعد حزب حماة الوطن بالقليوبية
نتقدم أسرة التايم المصرية برئاسة أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة التايم المصرية
وطارق درويش رئيس التحرير بأجمل التهاني القلبية للاخ المحترم محمد الدكر بمناسبة تعيينه امين مساعد حزب حماة الوطن بالقليوبية
وتتقدم بالشكر للامين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية
الاستاذ مجدي سابق على هذا الثقة .