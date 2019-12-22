مواطني قرية الحصافة وكفر الدير لمحافظ القليوبية”ليس لنا إلا الله ثم حضرتك لرفع الظلم عنا الوساطة والمحسوبية تطيح بنا من كافة الخدمات بالمحافظة

التايم المصرية / وحيد العطار

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نحن جميعاً مواطني القري التابعة لمركز شبين القناطر وعددهم ٤٤ قرية ضمن جموع شعب القليوبية إستبشرنا خيرا بتولي معاليكم محافظاً القليوبية وإذددنا أملا فيما رأيناه من تحركات معاليكم تجوب القري المختلفة بقري المحافظة .

بهذه الكلمات بدء مواطني قرية الحصافة وكفر الدير التابعين لمجلس مدينة شبين القناطر إستغاثتهم باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذين يستغيثون فيها من الإهمال المتعمد كما يصفوه من المسؤولين

وقد جاء بالإستغاثة ..

أن قريتي الحصافة وكفر الدير مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ضمن ٤٤ قرية تابعين لمركز شبين القناطر جميعهم يعانون من الإهمال التام من الجميع سوي قرية واحدة هي قرية الأحراز وكأن مركز شبين القناطر لا يوجد به سوي قرية الأحراز .

وقد أكد مواطني قرية الحصافة الذين أرسلوا الإستغاثة مدعمة بالمستندات أنه في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مبادرة دعم القري الأشد فقرا قد تم إختيار قرية الحصافة ضمن القري الأشد فقرا علي مستوي مركز شبين إلا أنه وبقدرة قادر يتم إستبدال قرية الأحراز بدلا من قرية الحصافة علي الرغم من هذه القرية بها صرف صحي ووحدة إسعاف وحضانات أطفال ومدارس خاصة وجميع الخدمات علي مستوي عالي جدا ومع ذلك يتم إستبدالها بدلا من قرية الحصافة لتكون ضمن القري الأشد فقرا علي مستوي مركز شبين القناطر.

ويذداد الظلم الواقع علينا نحن مواطني قرية الحصافة وكفر الدير أنه عندما قامت المحافظة بإرسال قوافل طبية القري لمساعدة المواطن البسيط تحرم منها قريتي الحصافة وكفر الدير وتذهب تلك القوافل لقرية الأحراز

ويتسأل المواطنين في إستغاثتهم

أين العدل في ذلك معالي اللواء عبد الحميد الهجان ؟

ألسنا مواطنين مصريين من محافظة القليوبية ولنا الحق في خدمات توفرها لنا الدولة ويجب أن تذهب لمستحقيها ؟

ويناشد مواطني قريتي الحصافة وكفر الدير اللواء عبد الحميد الهجان النزول لتلك القري ليري بنفسه أكوام القمامة المتراكمة بتلك القري والإهمال الشديد في كافة الخدمات

هذا وقد أكد مواطني تلك القري أنهم بالرغم من حصولهم على كافة الموافقات والتصريحات من جميع المسئولين حتي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي توصيل الصرف الصحي منذ سنوات وبالرغم من أن منازل المواطنين تسبح علي برك من المياه ” علي حد قولهم ” إلا أنهم بدون صرف صحي حتي الأن

ويختتم مواطني قرية الحصافة وكفر الدير إستغاثتهم باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قائلاين

” معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نعلم جيداً أن معاليكم لا ترضي بالظلم ولا ترضي بالإهمال وقد أكدت معاليكم دائماً أنك لن تسمح لمتكاسل أو مهمل أن يظل في منصبه تلك الإستغاثة نرسلها لمعاليكم وليس لنا إلا الله ثم حضرتك لرفع الظلم عنا “