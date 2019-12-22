كلاكيت أول مره بالقليوبية..المحافظ للمسئولين لو نمت هاجيلك في المنام والشعب القليوبية خلفك لمحاربة الفساد

التايم المصرية / وحيد العطار

في سابقة تحسب بحق وعن جدارة لمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان تواجده بنفسه علي أرض الواقع وسط المواطنين لمتابعة مدي ما يقدمه المسئولين من خدمات ونزوله بنفسه لقري لم تعهد تواجد محافظين بها قبل ذلك بل وتواجدة في أكثر من قرية وأكثر من مكان علي الرغم من تباعد المسافات بينهم وأكثر من ذلك تواجد معالي الوزير المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في متابعات مفاجأة في أوقات العطلات الرسميه ودون سابق إنذار ودون علم أحد من المسئولين ليفاجأ المسئول أن المحافظ في إحدي القري أو المدن التابعة له ليأتي الخبر له فجأة ويسرع للمكان كأي شخص عادي حتي أصبح إسم اللواء عبد الحميد الهجان بمثابة الفزاعة لكل مسئول متكاسل أو متهاون في عمله وبدء الكل يسرع في إعادة ترتيب أوراقة حتي داخل مبني المحافظة نفسها بدء الجميع يعيد حساباته وإعادة ترتيب أوراقه ليعلم الجميع أنه لا وساطة ولا محسوبيه في عهد اللواء عبد الحميد الهجان بمحافظة القليوبية .

فهو رجل رقابة إدارية وقيادة علي أعلي مستوي لا يعترف بالتقارير المكتبية بل ينزل بنفسه لأرض الواقع ويتابع ويحقق بنفسه

وهذا ما تجلي واضحا في زيارة سيادتة المفاجأة لبعض قري مركز طوخ يوم الجمعة الماضية والتي رأي بنفسه ما أغضبه من مستوي النظافة والإهمال التي تعيش فيه تلك القري حتي مشروع المياة بقرية أجهور الكبري والذي نادينا مرارا وتكرارا بضرورة تطهيرة ونشرنا هنا بجريدة التايم المصرية العديد من المقالات لجميع المسئولين بضرورة تطهير هذا المشروع لأنه يخدم مئات الأفدنة من قري مركز طوخ ولكن لا حياة لمن تنادي ولكن عندما رأى اللواء الهجان بنفسه ماء به من كميات قمامة وأوراق ورد النيل التي تكاد تغطيه بالكامل أعطي تعليمات الفورية لمديرية الري بضرورة تطهير هذا المشروع وبالفعل بدأت مديرية الري في تطهيره في نفس اللحظة .

والأقوي من ذلك أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أحال رئيس مجلس مدينة طوخ ورئيس الوحدة المحلية بقريتي أجهور الكبري والعمار للتحقيق الفوري والعاجل لتدني مستوي الخدمة بالقري

ولأول مره يتجول محافظ القليوبية دون حراسة منفردا في شارع سعد زغلول ببنها ليري بنفسه ما قد لا يراه المواطن العادي من سلبيات .

كما أنه لا تعرض عليه قضية فساد أو إهمال إلا ويتابعها بنفسه ويدرسها دراسة جيدة ويقوم بالرد علي أصحاب الشكوي ويحارب الفساد أيا كان الشخص وأيا كان منصبة هذا ما جعل مواطني القليوبية وعلي العديد من وسائل التواصل الإجتماعي يرددون بل ويؤكدون أننا خلف محافظ القليوبية الجريئ لمحاربة الفساد داعين الله أن يعينه على محاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره .

كما جعل جميع مواطني قري القليوبية يتمنون وينتظرون وجودة بقريتهم ليتحول اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلي بطل شعبي عند مواطني المحافظة بل وأصبح مطلب تواجدة بالقري مطلب جماهيري

وأفضل ما لحظتة وأعجبني بشدة أن معظم أو الغالبية العظمى من إعلاميين محافظة القليوبية يشيدون وبشدة بتحركات وعمل اللواء عبد الحميد الهجان ولا يوجد سوي قلة قليلة ممن يحبون ويريدون التكاسل والإهمال بل ويستفيدون من الفساد هم من يحاولون دائماً بث روح الإحباط عند اللواء عبد الحميد الهجان بتعليقاتهم وأرائهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع في الوقت الذي يؤكد جموع مواطني القليوبية ثقتهم وشعورهم بالأمل الكبير في اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بل ويقول الكثير من مواطني القليوبية وأنا شخصياً منهم ” تحية إجلال وتقديراً وإحترتم للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رجل الميدان الرجل الذي لا يخشي في الحق لومة لائم

معالي الوزير المحافظ عبد الحميد الهجان رسالة من جموع مواطني القليوبية نحن جميعاً خلفك وعينا لك في أماكننا أعانك الله وسدد علي طريق الحق خطاك