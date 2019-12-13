مدير فرع التامين الصحى بالشرقية يتراس اجتماع تنفيذى تأمين فاقوس

الشرقية / محمد يعقوب

ترأس الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماع المجلس التنفيذى لمنطقة فاقوس الطبية حيث قام باصدار بعض التوجيهات والتعليمات للمنطقة والوحدات التابعة لها بحسن سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

والتاكيد على المتابعة المستمرة والمتابعة من قبل مدير كل وحدة داخل وحدته وذلك بمتابعة تادية الخدمة للمنتفعين وازالة اسباب اى شكوى وحلها فى حينه

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بوحدات المنطقة نظرا لمجهودهم وانتظامهم فى العمل خلال الفترة السابقة وتم اختيارهم بواسطة مديرى وحداتهم

ثم قام بتفقد عيادة فاقوس ومناظرة المعمل من حيث رفع كفاءته واضافة جهاز تحليل جديد لخدمة المرضى وتسهيلا عليهم وعدم تحويلهم الى اماكن اخرى لتلقى الخدمة بها وتم تفقد الصيدلية وقسم الاشعة وباقى افسام العيادة

تم ذلك بحضور د. امال سرايا..مدير منطقة فاقوس و محمد عثمان..المدير المالى والادارى للمنطقة و مديرى العيادات والمالى والادارى للعيادات التابعة للمنطقة