سلامة يتفقد المركز الطبى بالحى التاسع ومستشفى العاشر من رمضان

الشرقية / محمد يعقوب

قام السيد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التامين الصحى بالشرقية بالمرور على المركز الطبى بالحى التاسع بمدينة العاشر من رمضان وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية وتواجد الطاقم الطبى والتمريض والعاملين ومتابعة حالات المرضى باقسام المركز حيث تفقد سيادته قسم الاورام والاطمئنان على حالات المرضى بالقسم وكذا وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان على حالات المرضى بها وحل اى مشاكل لهم ان وجدت والاطمئنان ايضا على تواجد الادوية والمستلزمات الطبية وتفقد ايضا محطة معالجة المياه والتوصية بمتابعة صيانة ماكينات الغسيل الكلوى بكل دقة

والتاكيد على الاهتمام بنظافة محطة مياه وحدة الكلى

وقد قام سيادته بمتابعة اعمال التطوير الجارية حاليا بالمركز

وتوصية قسم المشروعات بالفرع بسرعة انهاء الاعمال لتادية خدمة متميزة بالمركز

ثم تم المرور على مستشفى العاشر من رمضان ومتابعة تادية الخدمة بقسم الطوارئ و الاستقبال والمعمل والاشعة والعمليات والتعقيم والتاكيد على توافر الادوية والمستلزمات ومتابعة الصيانة الطبية للاجهزة الطبية بهذة الاقسام ومتابعة تادية الخدمة للمرضى والتاكيد على المعاملة الحسنة لهم وسرعة انهاء الاجراءات

وكان فى استقباله د.احمد سالم..رئيس الشئون العلاجية بالمستشفى وخالد الزينى.. المدير المالى والادارى بالمستشفى