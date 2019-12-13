دكتور سعيد عوض مدير مستشفي ايتاي البارود العام يوجة بزيادة اسرة الاطفال

البحيرة : سعيد شتا

استكمالا للجهد المبذول من قبل ادارة المستشفي في رفع القوة الاستيعابية للاقسام الداخلية بالمستشفي وزيادة الاسيعاب للمرضي وذلك في ضوء الازمات الربويه والالتهاب الرئوي الذي يصيب الاطفال بسبب التغيرات الجويه والزيادة الشديدة لتردد الاطفال علي المستشفي وارضاء للجمهور فقد وجه مدير المستشفي د/سعيد عوض بزيادة اسرة قسم الاطفال عن طريق الاستعارة من الاقسام الاخري لحين الانتهاء من الازمه

وفيما يلي الترددات لقسم الاطفال وعناية الاطفال خلال شهر سبتمبر 2019

1- التردد علي عيادة الاطفال والاستقبال 11241 طفل

2- دخول قسم الاطفال 135 حاله

3- دخول قسم عنايه الاطفال 72 حاله

4- نسبه الاشغال لقسم الاطفال 100 %

5- نسبه الاشغال لقسم عنايه الاطفال 100 %