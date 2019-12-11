غدا طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية

السيد يوسف

أعلنت الهيئ١ة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، غدا وحتي 26 ديسمبر الجاري.

وقال أحمد منصور ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالقليوبية إن هذه الوحدات تتضمن مساحات مختلفة تتراوح بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق “كهرباء، ومياه، وصرف صحي”، كما أن التعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتابع، أنه يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، كما أن المنطقة الاستثمارية تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية، والألمونيوم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين بشارع صلاح سالم أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، وذلك نظير مبلغ 2000 جنيه، تسدد نقدا ولا تسترد.

وأكد منصور ، أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيقوم بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار، موضحا أنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار بكراسة الشروط.

وأشار، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوفر خدمات التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وتصل قيمة التمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، ويستخدم التمويل في شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنة.