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كلاكيت ثاني مره … عملية إستنزاف أشجار عملية مياة قرية الحصافة لصالح من ومن المستفيد ؟

كلاكيت ثاني مره … عملية إستنزاف أشجار عملية مياة قرية الحصافة لصالح من ومن المستفيد ؟

التايم المصرية / وحيد العطار

وكأنها مسألة حياة أو موت أو أنها عملية عناد للمواطنين أو أن مكاسبها يستحق تكرار المحاولة ولكن هذه المره المحاولة مسببة .
فبعد أن حاول موظفي شركة مياة قرية الحصافة أستنزاف و قطع أشجار محطة مياة قرية الحصافة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وإستغاث بنا مواطني القرية وقامت جريدة التايم المصرية بتوجية بلاغ للرقابة الإدارية وإستغاثة لمحافظ القليوبية وكانت الإستجابة الفورية من رجال الرقابة الإدارية الشرفاء ومعالي الوزير محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق أن ذاك وتم إيقاف تلك المجزرة للإشجار بعملية مياة قرية الحصافة وتم التحقيق مع الموظفين المسئولين عن بيع الأشجار .
إلا أنه عاود المسئولين المحاولة مره إخري وقامو ببيع باقي الأشجار ولكن هذه المره قامو بوضع أسباب وقالو أن هذه الأشجار مصدر للثعابين وكأنه لم يكتشف الموظفين تلك المعلومة الخطيرة إلا اليوم .
سؤال لكل مسئول يهمه الأمر.
في ظل كل الدعوات إلي التشجير والإهتمام بالأماكن الخضراء لصالح من تتم هذه المجازر بعملية مياة محطة الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ؟
إستغاثة وجهها إلينا
الأستاذ سيد هلال عبد العزيز
الأستاذ طه عبد العزيز الشرقاوي
عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان

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