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ننشر لكم موعد مباراة منتخب مصر مع كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة منتخب مصر مع كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

كتبت//مرفت عبدالقادر احمد

تقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المنتخب الوطنى مع كرواتيا في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع تونس فى نفس التوقيت.
القناة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وكرواتيا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

اتفقت اللجنة المنظمة لدورة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس بجانب الفراعنة، على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباريات بالتعادل.
قائمة منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأحد الماضي قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مام عاشور – محمد مجدى أفشة – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – مصطفى شلبى – عمر مرموش – مصطفي محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.

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