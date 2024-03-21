أمانة المرأة بالتبين ينظم فاعلية للاحتفال بعيد الام بمركز شباب التبين
متابعه على صبرى
تحت رعاية حزب مستقبل وطن أمانة التبين
نظمت امانة المرأة احتفالية بمناسبة عيد الأم بمقر مركز شباب التبين لتكريم عدد كبير من الأمهات وتخلل الحفل فقرات فنية وكلمات من السادة أعضاء الحزب للاشادة بدور الام وما تقدمه من تضحيات للنهوض بأسرتها ومجتمعها وذلك بحضور كافة أعضاء الامانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة وبعض القيادات الشعبية والمجتمعية بالتبين .
الامين العام
الاستاذ وائل عكاشة
الامين العام المساعد
الاستاذ خالد محمد سليمان
امين التنظيم
الاستاذ احمد حسين
امينة المرأة
الأستاذة كوثر صلاح