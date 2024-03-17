عاطف سندي يحضر إنطلاق الدوري الرمضاني ٢٠٢٤ لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود
كتبت: مروة حسن
إنطلقت مساء ليلة الأربعاء الماضية الثالث من رمضان الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٤م، بطولة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتورعبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود
لسداسيات كرة القدم الرمضانية في نسختها السادسة لعام ١٤٤٥هـ/٢٠٢٤م بحفل رسمي حضره عدد من ذوي المقامات الرفيعة و الشخصيات الرياضية والإعلامية اللامعة وعدد كبير من الجمهور الرياضي.
بعد السلام الملكي، انطلقت أولى مباريات فريق (السعد) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود ومعه كوكبة من النجوم العالميين مثل النجم العالمي الهولندي كلارينس سيدورف لاعب ريال مدريد ، ومشاركة النجم العالمي الفرنسي ايرك أبيدال لاعب برشلونة ، ومشاركة النجم المغربي محسن متولي لاعب خط الوسط في منتخب المغرب وعدد من نجوم كرة القدم.
وكعادته السنوية هنأ سفير السلام والنوايا الحسنة الدكتور عاطف سندي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود على إنطلاق هذا الموسم المتميز.