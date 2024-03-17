الاستثمار حول قناة السويس￼
بقلم : المستشار أشرف عمر
الدنيا قد تغيرت ولم يعد بعد طفرة التقدم في مجال الاقمار الصناعية شيئا خافيا في هذا العالم وبالذات مراقبة الممرات المائية
و علي كل دولة ان تتخذ كافة الاحتياطات الامنية علي ممراتها المائية ومواقعها الاستراتيجية
ولكن ان يعطل استثمار ماحول هذة الممرات فهذا الامر يعد خسارة أقتصادية كبيرة علي الدول التي يوجد لديها مواقع استراتيجية علي ممراتها المائية خاصة في ظل المخططات التي تحاك ضد مصر عن طريق ايجاد بدائل للنقل لقناة السويس
ولذلك فان الاستثمار حول قناة السويس وتدفق الاستثمارات الاجنبية في مجال الخدمات اللوجستية قد تاخر كثيرا وترتب عليه تفويت فرص كثيرة في مجال التصنيع وتدفق المنتجات لاعادة تصديرها مرة أخري والتجميع للمواد المصنعه والمدخولات المالية
ولذلك فان اعادة النظر في الية الاستثمار حول مرفق قناة السويس وحول الموانئ المصرية اصبح ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لابد منه ولنا في الدول المطلة علي البحار والممرات المائية التي استغلت ماحولها خير شاهد