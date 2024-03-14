ضبط سيدة هاربة من 33 سنة سجن بتهم التبديد

ضبط سيدة هاربة من 33 سنة سجن بتهم التبديد

كتبت //مرفت عبدالقادر احمد

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن فى ضبط (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة).. لكونها محكوم عليها بالسجن 10 سنوات فـى جناية “تزوير” وبالحبس 33 سنة وكفالات مالية فى 12 حكم بتهم”تبديد”.

وأسفرت الجهود عن ضبط (موظف بالمعاش- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، لكونه محكوم عليه فى 128 حكم فى قضايا “تبديد، ضرب، غش أغذية” بلغت العقوبات فيها 165 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية.

ونجحت الجهود في ضبط (تاجر سيارات- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية)، لكونه محكوم عليه فى 216 حكم فى قضايا “تبديد” بلغت العقوبات 606 سنة حبس وكفالات مالية.