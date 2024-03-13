عاجلمال و أعمال

ننشر لكم سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات

ننشر لكم سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات

كتبت//مرفت عبدالقادر احمد

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات، وسجل في البنك الأهلى المصرى 48.75 للشراء، 48.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.70 جنيه للشراء.

48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.57 جنيه للشراء.

48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.70 جنيها للشراء.

48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

48.55 جنيها للشراء.

48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.87 جنيه للشراء.

48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.87 جنيه للشراء.

48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

Post Views: 142
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of تموين القليوبية توزيع  197 طن سكر على المواطنين بمدن وقرى المحافظة 

تموين القليوبية توزيع  197 طن سكر على المواطنين بمدن وقرى المحافظة 

منذ 11 ساعة
Photo of آخر تطورات حالة أحمد رفعت.. توقف قلبه لنحو ساعتين

آخر تطورات حالة أحمد رفعت.. توقف قلبه لنحو ساعتين

منذ 12 ساعة
Photo of انها الإنسانية

انها الإنسانية

منذ 12 ساعة
Photo of إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالشيخ زايد

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالشيخ زايد

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!