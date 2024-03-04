اليسا تغني تتر المسلسل اللبناني “ع أمل” بتوقيع الملحن محمد يحيى
كتبت: مروة حسن
يتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث إنتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني “ع أمل” بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .
وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع اليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات .