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اليسا تغني تتر المسلسل اللبناني “ع أمل” بتوقيع الملحن محمد يحيى

اليسا تغني تتر المسلسل اللبناني “ع أمل” بتوقيع الملحن محمد يحيى

كتبت: مروة حسن

يتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث إنتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني “ع أمل” بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع اليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات .

وتعاون الملحن محمد يحيي مع اليسا في عدد من الاغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .

وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية “العقد” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم في مصر والوطن العربى منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وآمال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.

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