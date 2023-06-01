مصطفي ابوالنصر :مصر وبلجيكا.. قصة علاقات دبلوماسية بدأت منذ عهد محمد علي باشا

قال الدكتور مصطفي ابوالنصر الخبير الاستثماري ان التعاون المشترك بين مصر وبلجيكا في مجال الاستثمار يشكل فرصًا مهمة لكلا البلدين. هناك العديد من الخبراء والمستشارين الاستثماريين الذين يمكن أن يقدموا توجيهات ونصائح حول هذا الموضوع.

تتمتع مصر وبلجيكا بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة. وتشير الإحصائيات إلى أن بلجيكا هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي. يتم التركيز بشكل رئيسي على قطاعات مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، البناء والبنية التحتية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعمل الخبراء والمستشارون الاستثماريون على تقديم الدعم والمشورة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين. يمكنهم تحليل الأسواق وتقييم الفرص الاستثمارية ونصحة الدكتورة دلال اكرم الجرف ، بتوجيه المستثمرين حول أفضل الطرق للدخول إلى السوق وتوسيع نطاق أعمالهم.

كما يمكن للخبراء الاستثماريين تقديم معلومات حول القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في كلا البلدين وأشارة الدكتورة دلالل اكرم الجرف ان مساعدة المستثمرين في التعامل مع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية.

يجب على المستثمرين المهتمين بالاستثمار بين مصر وبلجيكا التعاقد مع خبير استثماري ذو خبرة في القطاعات المحددة والأسواق المستهدفة، والذي يمتلك شبكة قوية من الشركاء والموارد المحلية.

وبالتعاون مع الدكتور مصطفي ابوالنصر خبير استثماري، وزوجته الدكتور البلجيكيا دلال اكرم ااجرف يمكن للشركات والمستثمرين الاستفادة من الفرص الناشئة وتقديم استراتيجيات وابالفعل قامو بانشاء اول تحالف متخصص في قطاع صناعه مشتقات البترول وتطويرها بين شركه هيلير البلجيكه التي تملكها الدكتوره دلال اكرم الجرف والمهندس يحي زكريا حافظ العضو المنتدب لشركه وايت سبيرت المصريه التي تعمل بنفس المجال وتكوين تحالف مشترك يهدف الي التطوير والتوسع بالاسواق العالميه